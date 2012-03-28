У держреєстрі виявили 8 тисяч «подвійних» виборців

Центральна виборча комісія доручила органам ведення Державного реєстру виборців знищити зайві записи у реєстрі.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було ухвалено сьогодні на засіданні ЦВК.

Заступник голови ЦВК Жанна Усенко-Чорна повідомила, що у березні службою розпорядника Державного реєстру виборців та органами ведення реєстру було виявлено близько 8 тисяч подвійних записів.

Крім того, ЦВК іншою постановою розподілила субвенції з державного бюджету України місцевим бюджетам, необхідні для підготовки та проведення позачергових місцевих виборів.

Як повідомив член ЦВК Олександр Шелестов, Верховна Рада ухвалила 21 постанову про призначення дострокових виборів на 27 травня у 14 регіонах України.

Також ЦВК внесла зміни до складу 4-х територіальних виборчих комісій – у Київській, Сумській, Чернігівській і Хмельницькій областях.