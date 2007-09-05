Кириленко радить Морозу проводити свої ”літературні вечори” за гроші СПУ

Голова політради блоку “Наша Україна – Народна самооборона” В’ячеслав КИРИЛЕНКО вважає вчорашнє засідання Верховної Ради 5-го скликання “літературним вечором від Олександра МОРОЗА”.

Про це він заявив на прес-конференції у Житомирі, яку він провів у рамках Всеукраїнського туру Блоку НУ-НС.

Як передає кореспондент УНІАН, коментуючи на прохання журналістів вчорашнє засідання ВР та прийняті на ньому резонансні законопроекти про скасування пільг народних депутатів та депутатської недоторканності, В.КИРИЛЕНКО зазначив, що «вчорашнє голосування було, швидше, скасуванням недоторканності не депутатів, а їхніх карток».

В.КИРИЛЕНКО пояснив таку свою позицію тим, що в сесійній залі парламенту не було навіть 269 заявлених по картках народних депутатів, а було трохи більше 200.

«І тому, безумовно, цей літературний вечір від Олександра МОРОЗА, можливо, комусь би і був цікавий», - сказав В.КИРИЛЕНКО. При цьому він висловив побажання, «щоб ці літературні вечори відбувалися в партійних офісах і за партійні кошти тих партій, які ці літературні вечори організовують». Голова політради блоку НУ-НС наголосив, що подібні заходи «не повинні проводитись за кошти державного бюджету».

В.КИРИЛЕНКО також нагадав журналістам, що блок НУ-НС пропонує Партії регіонів, а також всім партіям, які підтримують ідею скасування депутатської недоторканності, проголосувати за закон «Про статус депутата» без недоторканності, без пільг та привілеїв у перший день засідань легітимної новообраної ВР шостого скликання у поіменному режимі.

«Якщо всі дійсно виконають зобов’язання перед виборцями, то на табло парламенту висвітиться цифра 450 легітимних депутатів ВР”, - сказав В.КИРИЛЕНКО.

Він також висловив переконання, що за такої умови того ж дня Президент підпише цей закон, і він увійде в силу.

“Тоді це буде розв’язання питання в інтересах виборців, а не політиканство та спекуляції на резонансній популярній темі”, - зауважив В.КИРИЛЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 4 вересня Верховна Рада України V скликання попередньо схвалила закон України «Про внесення змін до Конституції України» (щодо гарантії недоторканності для окремих посадових осіб).

Даним законопроектом передбачено виключити з Конституції частини 1 і 3 статті 80 (гарантування депутатської недоторканності народним депутатам та неможливість без згоди ВР притягнути їх до кримінальної відповідальності, затримувати та заарештовувати) та частину 1 статті 105 (користування Президента України правом недоторканності на час виконання повноважень).

Крім того, парламент ухвалив постанову «Про включення до порядку денного сесії Верховної Ради законопроекту «Про внесення змін до Конституції України» (щодо гарантії недоторканності для окремих посадових осіб) і про його направлення до Конституційного Суду України».

Документом, зокрема, передбачається відіслати попередньо схвалений закон до Конституційного Суду України. У постанові КС пропонується невідкладно розглянути цей законопроект та надати висновок щодо його конституційності до 1 листопада 2007 року.

Крім того, в постанові передбачено включити до порядку денного наступної (п’ятої) сесії ВР питання про ухвалення закону щодо змін до Конституції з приводу скасування недоторканності після висновку КС.