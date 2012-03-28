Кличко сподівається на допомогу Люксембурга при вступі у ЄНП

Українська влада практично повністю втратила довіру як всередині країни, так і з боку міжнародної спільноти. Про це лідер партії «УДАР» Віталій Кличко заявив під час зустрічі з головою Уряду Герцогства Люксембург Лауреном Мозаром.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії, під час зустрічі йшлося про питання євроінтеграції та поточну політичну ситуацію в Україні. Відповідаючи на запитання європейських політиків, В.Кличко зазначив, що нинішня українська влада практично повністю втратила довіру як всередині країни, так і з боку міжнародної спільноти. В.Кличко також наголосив, що сподівається на підтримку прагнення «УДАРу» стати частиною Європейської народної партії. «Маємо надію, що члени Люксембурзького уряду під час робочої групи з питань розширення ЄНП підтримають нашу заявку про отримання статусу спостерігача у ЄНП. Переконаний, що з часом «УДАР» стане повноцінним членом Європейської народної партії», – вважає В.Кличко.

Під час зустрічі з мером столиці Люксембургу Ксав’є Бетелем, на якій також були присутні представники депутатських фракцій, що утворюють більшість у парламенті міста Люксембург, В.Кличко заявив, що українські політики повинні переймати досвід європейських колег щодо оперативної реакції й вирішення проблем міста, діалогу з неурядовими організаціями та співпраці різних політичних сил у органах місцевого самоврядування.

Під час зустрічі представники Люксембургу, зокрема, цікавилися ситуацією з місцевим самоврядуванням в Украйні та виборами до місцевих органів влади. Зокрема, мер Люксембургу наголосив, що європейських політиків непокоїть відсутність реального місцевого самоврядування в столиці України. «Нам важко уявити ситуацію, коли громада не впливає на життєдіяльність міста, не бере реальної участі у обговоренні та вирішенні нагальних проблем столиці», – зазначив К.Бетель. Він зауважив, що для парламенту Люксембургу у вирішенні ключових питань життєдіяльності столиці пріоритетною є позиція і думка громадян міста, яку обов'язково вивчають, до якої прислухаються і яку враховують. Політик також навів приклад того, як різні політичні сили об'єдналися і висунули єдину кандидатуру на посаду мера.

В.Кличко у свою чергу зазначив, що одностайність усіх політичних сил під час виборів мера Люксембургу мала б слугувати прикладом справжнього, а не декларативного об’єднання для представників українського політикуму.

У Люксембургу лідер «УДАРу» також зустрівся з нинішнім міністром спорту Роменом Шнайдером, який більше десяти років був мером столиці Герцогства. Р.Шнайдер зазначив, що для України важливим аргументом на користь євроінтеграції може стати й всебічна підтримка вітчизняного спорту та проведення на високому рівні Чемпіонату Євро-2012. «Україну ще довго пам’ятатимуть як країну, що приймала єврочемпіонат, тож для вас важливо використати цей шанс і продемонструвати увесь свій потенціал», – наголосив Р.Шнайдер. Він вважає, що В.Кличко, який є одним з офіційних волонтерів Євро-2012, докладає максимум зусиль для формування позитивного іміджу України у світі, зазначили у прес-служби.