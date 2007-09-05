Довгий думає, що регіонали піаряться на елементарних речах

Заступник Київського міського голови – секретар Київради Олесь ДОВГИЙ здивований заявою фракції Партії регіонів у Київраді щодо перенесення пленарних засідань сесії з вересня на жовтень.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської ради, про це він сказав, коментуючи заяву фракції Партії регіонів у Київради, в якій висловлюється протест проти перенесення двох пленарних засідань Київради (13 та 26 вересня) на жовтень.

За словами О.ДОВГОГО, рішення про перенесення пленарних засідань сесії Київради приймалося демократично. „На погоджувальній раді більшість голів фракцій висловилися за перенесення засідань, враховуючи те, що депутати більшості фракцій зайняті у виборчому процесі. Крім того, під час погоджувальної ради було детально проаналізовано питання порядку денного, у тому числі й соціальні. В результаті дійшли висновку, що внесені питання потребують доопрацювання в комісіях”, - пояснив О.ДОВГИЙ.

Тому, за його словами, заяви, подібні до оприлюдненої фракцією Партії регіонів, можуть бути мотивовані участю цих політичних сил у дочасних парламентських виборах. „Всі важливі для киян питання, у тому числі й соціальні, обов’язково будуть розглянуті на пленарному засіданні в жовтні. Я не бачу жодних перепон для цього”, - наголосив О.ДОВГИЙ.

„Політичні сили намагаються піаритися на всьому, навіть на таких елементарних речах, як перенесення пленарного засідання. Можливо, через те, що вичерпується арсенал їхніх передвиборчих обіцянок. Тому звертаюся до усіх депутатів Київради активно долучитися до напрацювання питань порядку денного найближчого пленарного засідання та припинити вносити велику політику в стіни міської ради”, - підкреслив він.