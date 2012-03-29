Тюремники кажуть, що переселили Луценка через ремонт (доповнена)

Як повідомили УНІАН у прес-службі Держаної пенітенціарної служби України, служба підтверджує інформацію про переведення екс-міністра до іншої камери і для «повного та об’єктивного інформування суспільства» додатково повідомляє, що в Київському СІЗО продовжуться планові ремонтні роботи на різних об’єктах установи.

Передусім активізовано роботи з ремонту приміщень камер для різних категорій ув’язнених цієї установи. Протягом поточного року вже відремонтовано 10 таких камер. На сьогодні розпочато ремонти камер посту, де утримувався Ю.Луценко. У зв’язку з цим Ю.Луценка, його співкамерника та ще ряд ув’язнених було переведено до інших камер. Після проведення відповідних ремонтних робіт вказаних ув’язнених планується повернути до відремонтованих камер.

Скарг чи заяв від ув’язнених, у тому числі від Ю.Луценка, до адміністрації установи не надходило, зазначили у ДПтС.

Як повідомляв УНІАН, 28 березня дружина Ю.Луценка заявила, що її чоловіка терміново перевели у «поліпшену» камеру. За її словами, у камері - плазмовий телевізор, шафа для посуду та полиця для книжок, дерев’яні ліжка, табуретки та стіл, настінний годинник та вазони без квітів.

Як повідомляє «Українська правда», журналіст Костянтин Усов на своїй сторінці в мережі Facebook написав, що камеру, до якої був переведений екс-міністр внутрішніх справ, було відремонтовано ув’язненими вночі.

Він уточнив, що 29 березня Лук`янівський СІЗО відвідає делегація ПАРЄ.

28 березня Ю.Луценка терміново перевели зі старої камери №158 у камеру №136.

"Ще два дні тому в камері №136 утримувався екс-суддя Зварич. Приміщення було старим, неохайним та ураженим астмогенним грибком", - пише журналіст.

"Порушуючи всі відомі закони, на терміновий нічний ремонт камери, куди похапцем вирішили пересадити Луценка, керівництво СІЗО в особі т.в.о. начальника установи Євгена Домбровського зігнало більше десятка інших ув`язнених. Їм не давали спати. Їм навіть не давали ходити в туалет, поки все не було закінчено", - зазначає К.Усов.

За даними журналіста, у четвер під час візиту представників ПАРЄ до СІЗО, весь офіцерський склад ізолятора триматиме в оточенні внутрішню територію, корпуси та коридори.

"Щоб ніхто із ув`язнених не вступив з європейцями в розмову і не наговорив зайвого", - додав К.Усов.

Довідка УНІАН. Ю.Луценко був затриманий 26 грудня 2010 року підрозділом СБУ "Альфа" біля його будинку в Києві. Він утримується у Лук’янівському СІЗО.

Ю.Луценку було висунуті звинувачення у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст. 191 Кримінального кодексу України (заволодіння державним майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб) і ч.3 ст. 365 КК України (перевищення службових повноважень, що призвело до тяжких наслідків).

27 лютого 2012 року Печерський райсуд Києва засудив колишнього міністра внутрішніх справ до 4 років позбавлення волі з конфіскацією майна (643 тис. грн. компенсації МВС за завдані збитки), з позбавленням права обіймати керівні посади і рангу державного службовця.

Апеляційний суд Києва 15 травня розпочне розгляд скарги Ю.Луценка на вирок Печерського районного суду.