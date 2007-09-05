Тимошенко про референдум, мову, НАТО, Януковича і ”справжні намери”

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО називає черговим обманом та ширмою, ініційований Партією регіонів референдум з питань НАТО та визнання російської мови другою державною.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила, перебуваючи сьогодні на Вінниччині.

"Вже 16 років, спочатку КУЧМА та його команда, а тепер Партія регіонів, обіцяють зробити російську мову другою державною, але це тільки знову ж таки обман з їхнього боку та ширма, якою вони прикриваються в разі потреби перед виборами". - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, Віктор ЯНУКОВИЧ, бувши прем’єр-міністром України, жодного разу не порушив мовне питання. "Він жодного разу не виніс питання про другу державну мову навіть у порядок денний для обговорення, маючи в парламенті всю владу з 300-ма голосами", - прокоментувала Ю.ТИМОШЕНКО.

Лідер БЮТ вважає, що Партія регіонів вже вдруге “підживлює своїх прихильників брехливими обіцянками, за якими ховаються справжні руйнівні для України наміри”.

"Цей референдум - це лише ширма, за якою ховаються справжні наміри - руйнування України шляхом захоплення олігархами безцінних ресурсів країни", - додала вона.