У 2009 р. мінімальна зарплата досягне рівня прожиткового мінімуму

Перший віце-прем`єр-міністр, міністр фінансів України Микола АЗАРОВ заявляє, що в 2009 році в Україні мінімальна зарплата буде на рівні прожиткового мінімуму.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу в Кабінеті міністрів.

За словами М.АЗАРОВА, на 2008 рік планується, що співвідношення мінімальної заробітної плати і прожиткового мінімуму буде на рівні 90,3%. «Рік тому цей показник був на рівні 75%», - додав М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, за даними Мінфіну, сьогодні співвідношення мінімальної зарплати і прожиткового мінімуму становить 74,9% і в грудні 2007 року досягне 81%.

Мінфін в проекті бюджету на 2008 рік пропонує з 1 січня 2008 року встановити розмір мінімальної заробітної плати на рівні 505 грн., з 1 квітня - 515 грн., з 1 жовтня - 565 грн. На ці цілі планується додатково направити 12,5 млрд. грн.

Законом «Про державний бюджет України на 2007 рік» передбачено підвищення мінімальної зарплати з 1 квітня до 420 грн. в місяць, з 1 липня - до 440 грн., з 1 жовтня - до 460 грн.

З 1 жовтня 2007 року прожитковий мінімум буде підвищений з 406 до 411 грн.