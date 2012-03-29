Азаров написав про Оксану Макар у своєму блозі

“Я жоден із таких випадків не залишу без уваги. Добиватимуся від правоохоронних органів розслідування й справедливого покарання. Без компромісів. Лише знаючи, що покарання невідворотне, нелюди боятимуться чинити замах на життя й права людей. А якщо будуть факти черствості, байдужості або недбалості з боку правоохоронців – такі безумовно не працюватимуть у правоохоронній системі. Адже дуже важливо, щоб наші люди не боялися, твердо розраховували на захист і допомогу від держави”, - пише М. Азаров у своєму блозі.

“На жаль, лікарі не змогли врятувати Оксану Макар. Дівчина померла в Донецькому опіковому центрі, хоча кращі наші лікарі з кращою в країні апаратурою самовіддано боролися за її життя. Було зроблено все можливе – я це особисто знаю”, - зазначив глава уряду.

Він підкреслив, що мільйони українців вірили в одужання О.Макар, сподівалися на краще, молилися за неї. Багато хто намагався допомогти, здаючи кров, купуючи ліки, висловлюючи моральну підтримку.

“І всі хочуть, щоб подібне ніколи більше не повторилося. Я глибоко співчуваю рідним і близьким Оксани. Розділяю скорботу втрати, яку нічим не загладиш. Боляче й страшно втрачати дітей, та ще за таких обставин», - зазначив прем'єр-міністр.

Він нагадав, що зараз у тому ж Миколаєві лікарі борються за життя ще однієї дівчинки – Олександри Попової, яка також стала жертвою насильства.

«Мені люди пишуть про випадки знущань, приниження з боку покидьків, які вважають себе господарями життя. Часто люди не можуть на них знайти управу й добитися справедливості в себе на місці», - підкреслив М.Азаров.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні жертва резонансного злочину в Миколаєві О.Макар померла в Донецькому опіковому центрі.

10 березня в Миколаєві троє чоловіків заманили в квартиру 19-річну О.Макар і згвалтували, після чого з метою приховати сліди злочину спробували її спалити.

Постраждалу з опіками 55% тіла було госпіталізовано до центру термічної травматології в украй тяжкому стані.

16 березня О.Макар переправили до Донецького опікового центру.