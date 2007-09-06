Тимошенко: землю продавати поки що не можна

Блок Юлії Тимошенко виступає проти зняття мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення.

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, про це сьогодні під час прес-конференції у Жмеринці Вінницької області заявила лідер блоку Юлія ТИМОШЕНКО.

За її словами, у разі зняття мораторію «ми будемо мати другу ваучеризацію України».

Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що БЮТ, у разі приходу до влади, буде будувати потужний аграрний бізнес, «практично на всіх сільськогосподарських землях України, даючи туди серйозні довгострокові ресурси». Крім того, на думку лідера БЮТ, держава повинна компенсувати частину відсотків по кредитам, які видаються сільгосппідприємствам.

Крім того, за словами Ю.ТИМОШЕНКО, БЮТ планує створити ринкову інфраструктуру для аграрного сектору, включаючи аграрні біржі.