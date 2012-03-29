Прес-конференція керівництва Ощадбанку «Компенсаційні виплати – актуалізація даних»
15:24, 29 березня 2012Політика
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У понеділок, 2 квітня, о 12.30 в УНІАН відбудеться прес-конференція керівництва Ощадбанку на тему: «Компенсаційні виплати – актуалізація даних».
Учасники:
голова правління Ощадбанку Сергій Подрєзов,
заступники голови правління Ощадбанку Антон Тютюн,
прес-секретар Ярослава Тітова.
Йтиметься про те, що Ощадбанк розпочав підготовчу роботу для проведення компенсаційних виплат вкладникам Сбербанку колишнього СРСР. Першим етапом цієї роботи буде проведення з 2 квітня 2012 р. актуалізації даних вкладників Сбербанку колишнього СРСР.
Потрібна акредитація. Телефони: 270-52-36, 247-85-06. Акредитація проводиться до 10.00 2 квітня.
Адреса: Київ, вул. Хрещатик, 4, конференц-зал.
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