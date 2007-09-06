Тимошенко: до нових власників Криворіжсталі зауважень немає

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО переконана, що нові власники найбільшого в Україні металургійного комбінату "Криворіжсталь" виконують свої інвестиційні зобов’язання у повному обсязі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила під час перебування на Вінниччині.

"Сьогодні виконання всіх інвестиційних зобов’язань на "Криворіжсталі" виконується з точністю годинника", - наголосила вона.

За словами лідера БЮТ, вона переконалася у цьому минулого тижня, під час спілкування з працівниками комбінату.

"Інвестиційна угода, підписана нами у 2005 році, складалася з трьох частин - економічної, складеної Міністерством промислової політики, яка зобов’язує власників комбінату вкласти понад 10 млрд. евро у модернізацію виробничих потужностей у найближчі 5 років, екологічної - складеної керівництвом міста, яка передбачає вирішення 905 екологічних проблем міста, і соціальної - складеної профспілками комбінату, яка передбачає збереження протягом 10 років кількісного складу працівників і збільшення середньої зарплати до середньоєвропейського рівня", - зазначила Ю.ТИМОШЕНКО.

Лідер БЮТ додала, що після приватизації "Криворіжсталь" повернула у свою власність всю соціальну інфраструктуру, яка була у комбінату до його приватизації. "Сьогодні працівники "Криворіжсталі" можуть користуватися дитячими садочками та пансіонатами, які належать комбінату, для працівників побудований новий 133-квартирний житловий будинок - і у людей з’явилася надія і натхнення працювати тут", - додала Ю.ТИМОШЕНКО.