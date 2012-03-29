Власенко заявляє, що у справі про ЄЕСУ допитані не всі фігуранти

Під час досудового слідства у кримінальній справі про порушення у діяльності корпорації «Єдині енергетичні системи України» не були допитані всі фігуранти.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в Харкові заявив журналістам захисник екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко, народний депутат України Сергій Власенко.

«Ті особи, які нібито вважаються співучасниками цього злочину, а саме Шаго, Сокольченко і Болюра навіть не допитані у цій справі», - сказав С.Власенко.

На його думку, направлення справи щодо ЄЕСУ до суду є незаконним.

За словами захисника, цю справу за відсутністю складу злочину суд закрив 2005 року, крім цього, на сьогодні збігли терміни давності. С.Власенко підкреслив, що у матеріалах кримінальної справи щодо ЄЕСУ немає доказів, що підтверджують провину Ю.Тимошенко.

На думку захисника, «справа стосовно Ю.Тимошенко є абсурдною», оскільки на момент скоєння інкримінованих злочинів Ю.Тимошенко «не мала ніякого відношення до ЄЕСУ.

С.Власенко вкотре наголосив на політичній вмотивованості кримінального переслідування Ю.Тимошенко.

«Влада руками прокуратури і СБУ хоче додати до тих 7 років, які є, ще 12», - заявив С.Власенко.

Довідка УНІАН. У жовтні 2011 року СБУ порушила стосовно Ю.ТИМОШЕНКО кримінальну справу за переведення боргів корпорації ЄЕСУ на бюджет України.

У січні цього року Слідчий відділ управління СБУ в Харківській області закінчив розслідування справи проти екс-прем`єра України Ю.ТИМОШЕНКО щодо фінансових порушень корпорації ЄЕСУ.

За інформацією прес-центру СБУ, Ю.ТИМОШЕНКО "обвинувачується в організації ухилення від сплати податків на загальну суму понад 4,7 млн. грн., розкрадання і замаху на розкрадання бюджетних коштів шляхом незаконного відшкодування понад 25 млн. грн. податку на додану вартість, службовому підробленні і в ухилянні від сплати 681 тис. грн. прибуткового податку. Методом розкрадання бюджетних коштів було впровадження корпорацією "ЄЕСУ" фінансової схеми приховування валютної виручки з використанням підконтрольних офшорних компаній".

Ю.ТИМОШЕНКО в 1995-1997 рр. очолювала корпорацію ЄЕСУ.