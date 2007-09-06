Азаров вважає неконституційною вимогу Ющенка

Перший віце-прем`єр-міністр, міністр фінансів України Микола АЗАРОВ вважає, що вимога Президента України Віктора ЮЩЕНКА включити його соціальні ініціативи до бюджету наступного року не відповідає Конституції.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Партії регіонів, говорячи про вимогу Президента включити його соціальні ініціативи до бюджету наступного року, М.АЗАРОВ відзначив, що Конституція і Бюджетний кодекс нічого не говорять про подібні форми взаємовідносин Президента і Кабінету Міністрів України. «Немає такого поняття. Є передвиборні обіцянки лідера партії, тоді він повинен сказати: «Я – лідер партії «Наша Україна», ось у мене такі-то є ініціативи», - підкреслив міністр фінансів.

Водночас М.АЗАРОВ відзначив, що уряд усвідомлює той факт, що закон про державний бюджет на 2008 рік повинен підписувати Президент. «Ми готові максимально співробітничати з Президентом в плані роботи над бюджетом. Але ставити ультиматуми уряду означає наявність двох центрів або двох урядів. Економічна політика в країні може здійснюватися тільки одним урядом. Конституція чітко визначає, за що відповідає уряд і за що відповідає Президент. Серед тих завдань, за які відповідає Президент, немає соціальної політики», - підкреслив він.

В ході прес-конференції перший віце-прем`єр-міністр заявив про наміри зірвати приватизацію «Укртелекому». «Йде організований, глухий опір, - сказав він і додав, - це питання вдалося б вирішити, якби опоненти не заважали працювати, якби не вели політику – чим гірше, тим краще».

Наступного року, за словами М.АЗАРОВА, повністю буде звільнений від сплати податків малий сімейний бізнес. У проекті закону, який буде представлений на розгляд парламенту як доповнення до закону про держбюджет, вказано, як слід трактувати «сімейний бізнес». «Звичайно, це не може бути підприємство, на якому працюють 250 племінників і двоюрідних сестер. Це буде саме малий сімейний бізнес. Ми розраховуємо, що з часом він стане середнім, що повинно сприятливо позначитися на розвитку економіки».

За словами М.АЗАРОВА, в проекті бюджету на 2008 рік вдалося успішно збалансувати програми соціального забезпечення і позиції перспективного розвитку економіки. «Україні потрібний не «прорив», а послідовна економічна політика впродовж 10-15 років», - заявив перший віце-прем`єр. «Це дозволить Україні стати економічно розвиненою країною. А слово «прорив» особисто у мене асоціюється з проривом каналізації. Україні не потрібні різні прориви, рухи то вгору, то вниз. Якщо підсумувати ці рухи, виявиться, що ми топчемося на місці», - цитує М.АЗАРОВА прес-служба Партії регіонів.

Як повідомляв УНІАН, 22 червня ц.р. Президент виступив з рядом соціальних ініціатив і навіть надіслав листа уряду, в якому виклав свої пропозиції до державного бюджету, у тому числі і ті, що стосуються відзначених ініціатив глави держави. Проте уряд фактично не відреагував на ініціативи Президента.

18 липня керівник Департаменту соціальної політики Секретаріату Президента Павло РОЗЕНКО заявив, що служби Секретаріату Президента рекомендуватимуть главі держави застосувати право вето на закон про державний бюджет на 2008 рік, якщо в ньому не будуть враховані його соціальні ініціативи.

В той же час, передвиборні соціальні ініціативи Партії регіонів вже заплановані в проекті державного бюджету на 2008 рік. Про це 15 серпня повідомив міністр праці і соціальної політики Михайло ПАПІЄВ.