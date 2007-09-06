У Чернівцях повісився депутат міськради

У вівторок у власній квартирі був знайдений повішеним депутат Чернівецької міської ради Ігор Васійчук, пише сьогодні "Коммерсант".

За словами виконуючого обов`язки начальника чернівецького обласного бюро судово-медичної експертизи Іллі Беженаря, експерти визначили, що смерть депутата наступила внаслідок механічної асфіксії. "Борозна від мотузка - подвійна, і найімовірніше, що це "самоповішення". Жодних тілесних ушкоджень, які могли б свідчити про самооборону, на тілі не виявлено, як і слідів алкоголю в крові загиблого", - відзначив він.

Тим часом в міськраді неофіційно заявляють, що Ігор Васійчук міг накласти на себе руки, завершивши розслідування обставин загибелі свого сина.

Передсмертної записки він не залишив, і розслідування за фактом самогубства міліція не проводить.