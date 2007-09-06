Тимошенко стала професором

БЮТ призначив іменні стипендії студентам та аспірантам фізико-математичних школ Вінницького національного технічного університету.

Як передає кореспонденту УНІАН, про це повідомила лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО під час поїздки на Вінниччину.

За її словами, іменні стипендії від БЮТ у розмірі по 500 грн. щомісяця отримуватимуть 7 аспірантів, по 400 грн. - 7 студентів денної форми навчання та по 300 грн. - 7 студентів заочної форми навчання. Виплата іменних стипендій призначена з 1 вересня 2007 року по 30 червня 2008 року, додала вона.

Ю.ТИМОШЕНКО додала, що виплата стипендій фінансуватимуться за рахунок партійних коштів.

У свою чергу, ректор Вінницького національного технічного університету Борис МОКІН за згодою ради професорів університету присвоїв Ю.ТИМОШЕНКО звання "Почесний професор Вінницького національного технічного університету". Б.МОКІН вручив лідеру БЮТ диплом професора та надів на неї професорську мантію.