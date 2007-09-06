Стецьків озвучить звернення НС-НУ до Генпрокуратури

Сьогодні о 13-й член Блоку “Наша Україна – Народна Самооборона” Тарас СТЕЦЬКІВ має намір озвучити два звернення Блоку до Генеральної прокуратури.

Як повідомили УНІАН у прес-службі НУ-НС, перше подання стосується перевищення головою ВР 5-го скликання Олександром МОРОЗОМ своїх повноважень і скликання парламенту 4 вересня. Друге подання - про порушення прем’єр-міністром Віктором ЯНУКОВИЧЕМ та деякими членами уряду статті 13 Закону про державну службу, а саме неподання ними щорічної декларації про доходи.

Крім того, Т.СТЕЦЬКІВ висловить позицію блоку щодо звільнення міністра транспорту Миколи РУДЬКОВСЬКОГО та з питань надзвичайних ситуацій Нестора ШУФРИЧА.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 6 вересня, Блок «Наша Україна - Народна Самооборона» розпочав безстрокове пікетування Міністерства транспорту та зв’язку України (пр. Перемоги, 14) та Міністерства з питань надзвичайних ситуацій (вул. О.Гончара, 55) з вимогою виконати рішення РНБО і звільнити керівників цих відомств.