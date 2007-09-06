Москаль хоче, щоб подарунки від бабусь декларувалися

„У майбутній Верховній Раді я себе бачу в Комітеті по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю. Бо ми 16 років кричимо, що боремося з корупцією, при реальній відсутності антикорупційного законодавства”, - заявив на прес-конференції у Чернівцях колишній заступник міністра внутрішніх справ і голови СБУ, генерал-лейтенант міліції, представник блоку “Наша Україна – Народна Самооборона” Геннадій МОСКАЛЬ.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, у нашому Кримінальному кодексі відсутнє визначення такого поняття як “корупція”. „Там є все: що таке шпіонаж, зрада Батьківщини, теракти, все, крім корупції. А як, скажіть, кваліфікувати дії, коли відправляють дітей на навчання чи їдуть на корпоративні відпочинки за кордон за державні гроші; коли відкривають рахунки в офшорних зонах і коли дарують машини, яхти на підставних осіб?”, - задав він риторичне запитання журналістам.

Водночас Г.МОСКАЛЬ зазначив, що підтримує ідею Президента Віктора ЮЩЕНКА про створення в Україні Антикорупційного бюро, однак „перед тим слід створити відповідні закони”. „Антикорупційне бюро без відсутності законів абсолютно не піде у наступ на корупцію”, - вважає генерал-лейтенант міліції.

За його словами, у новому парламенті НУ-НС має намір прийняти закон, за яким „всі державні службовці, працівники міліції, прокуратури, податківці, митники, прикордонники і члени їх сімей зобов’язані відкрити державні рахунки в українських банках, де має фіксуватися все – починаючи від того, що „подарувала бабуся”, закінчуючи вартістю нерухомості і коштів”. Він каже, що все, законність походження чого не буде документально доведено, у високопосадовців „конфісковуватиметься”, а сам посадовець „пожиттєво усувається від посад в правоохоронних чи органах державної влади”.

Г.МОСКАЛЬ переконаний, що до таких осіб повинна бути встановлена чітка, а не „розмита” кримінальна відповідальність. „Якщо держава хоче боротися з корупцією, вона встановлює таку відповідальність за корупційні діяння, щоб ніякий суд жодним чином неможливо було купити. За світовою і європейською практикою, найнижча планка за корупцію, без альтернативи, – 10 років (ув’язнення), далі - 15, 20, 30 років і довічне ув’язнення, а деякі країни, як Китай, мають смертну кару. Якщо така чіткість буде і у нас, то жоден суддя, за жодні гроші і блат нічого не зможе зробити”, - вважає він.

Г.МОСКАЛЬ пригадав 1974 рік, коли працював на Буковині. За його словами, тоді на лаву підсудних „сіли голова обласного суду і його заступники, голова обласної ради із заступниками і перший секретар Чернівецького міському компартії Хижняк”.

„То коли була боротьба з корупцією – тоді чи зараз? Чи можливі такі процеси сьогодні в Україні? Сьогодні 2 тисячі хабарів виявлено працівниками МВС. Середній хабар – 100 доларів. Та таких 2 тисячі хабарів можна спокійно задокументувати в одній Чернівецькій області! То це ефективна робота міністерства (внутрішніх справ)?”, - заявив генерал-лейтенант міліції.