Тимошенко підводить Мороза під кримінальну статтю

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що голова парламенту 5-го скликання Олександр МОРОЗ витрачає державні кошти на роботу «неіснуючої Верховної Ради», за що мусить відповідати.

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, про це вона заявила у середу ввечері в ефірі Вінницької державної телекомпанії, зазначивши, що «для МОРОЗА це перевищення службових повноважень, і МОРОЗ мусить за це відповідати. Для цього є стаття Кримінального кодексу».

Як сказала Ю.ТИМОШЕНКО, дострокові вибори є свідченням того, що Верховної Ради 5-го скликання не існує.

Лідер БЮТ вкотре наголосила, що скасовувати недоторканність і пільги потрібно в діючому парламенті.

Також вона закликала людей не дивитися рекламу, а дивитися на справи політиків. «Хай політики вам звітують», - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.

Крім того, вона підкреслила, що держава мусить подивитися на творчу молодь та підтримати її. «Поки ми не піднімемо духовність нашої країни, ми не зможемо іди далі», - сказала лідер БЮТ.