Луценко: Янукович ховається за спідницею у Богатирьової

Перший номер списку НУ-НС Юрій Луценко знову кличе на публічні дебати лідера Партії регіонів Віктора Януковича.

Про це він сказав під час візиту на Житомирську панчішну фабрику, повідомляє прес-служба блоку.

"Я вже місяць кличу очільника ПР Януковича на публічні дебати, щоб запитати, де обіцяне підвищення зарплат і пенсій, де покращення нашого життя", - зазначив Луценко.

"Проте Янукович – великий "ефективний" дон – ховається за спідницею у Раїси Богатирьової і каже дебатувати з нею. Нема питань, я і з нею готовий дебатувати", - додав Луценко.

Водночас він висловив переконання, що Богатирьова теж відмовиться іти на дебати.

"Регіонали" не хочуть розказувати людям, чому в країні панують такий безлад і беззаконня. Їх цілком влаштовує таке життя", - зазначив Луценко.

Українська правда