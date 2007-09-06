Москаль розповів популярний в МВС анекдот про Цушка

„Я готовий хоч сьогодні піти до церкви і поставити там свічку, лиш би МОРОЗ не потрапив до Верховної Ради”, - заявив генерал-лейтенант міліції, колишній заступник міністра внутрішніх справ і голови СБУ Геннадій МОСКАЛЬ на прес-конференції у Чернівцях кандидатів у народні депутати від блоку „Наша Україна – Народна Самооборона”.

Як передає кореспондент УНІАН, при цьому він звинуватив уряд Віктора ЯНУКОВИЧА у непрофесіоналізмі, і висловив думку, що в цьому „в першу чергу винні соціалісти”, які, не маючи в своїх лавах кваліфікованих кадрів, не спромоглися заключити угоди з професійними менеджерами, а делегували в уряд Миколу РУДЬКОВСЬКОГО та Василя ЦУШКА.

„Хочу сказати про пана ЦУШКА, який нам постійно перелякано повідомляє про зменшення злочинності. Так у радянські часи лякали рівнем злочинності у США. А у нас сьогодні вдень скоюється 1370 злочинів, тобто 57 у годину. Поки ми проводимо прес-конференцію за цей час когось убили і пограбували. У день відбувається 329 крадіжок, 110 пограбувань квартир, 8 вбивств та 14 тілесних ушкоджень і 412 хуліганств. Тому я думаю, що панові міністрові треба бути трішки скромнішим і не показувати такі оптимістичні прогнози, які він робить з екрану телевізора”, - заявив у Чернівцях колишній заступник міністра МВС.

Г.МОСКАЛЬ розповів журналістам анекдот, який, за його словами, дуже популярний в середовищі МВС: „Іде колегія МВС і ЦУШКО говорить: „Товарищи! У нас уменшилось количество заказных убийств”, у залі встає керівник УБОЗу і каже: „Но зато как улучшилось их качество!”.

Тому, сказав генерал-лейтенант міліції, він обіцяє сходити у Чернівцях до церкви та поставити свічку, щоб соціалісти не потрапили до Верховної Ради наступного скликання.

На прес-конференції Г.МОСКАЛЬ представився журналістам тимчасово безробітним. «Я вільна людина у невільній країні, і робитиму все, щоб звільнити Україну від політичної сили, яка її тимчасово окупувала», – заявив він. «Тимчасовим окупантом» України Г.МОСКАЛЬ вважає Партію регіонів.

Колишній заступник міністра внутрішніх справ і голови СБУ заявив також, що не може назвати жодного позитиву у діяльності уряду В.ЯНУКОВИЧА, який у своїй політичній рекламі, на думку Г.МОСКАЛЯ, „маніпулює цифрами”. За його словами, задекларований урядом ріст ВВП для українця як радіація, яку він «не чує і не бачить». Він також переконаний, що уряд та коаліційна більшість Верховної Ради повинні нести відповідальність за те, що Україна перетворилася із промислової держави „у суцільний базар та сировинний придаток Європи, а третина населення через зубожіння неспроможна оплатити навіть комунальні послуги”.

Генерал-лейтенант також переконаний, що В.ЯНУКОВИЧ нічого не робить для подолання демографічної кризи, епідемій туберкульозу та СНІДу , які загрожують національною катастрофою. «У Луганську я жив в панельці. Так цей дім весь практично був хворий на туберкульоз», – зазначив Г.МОСКАЛЬ (УНІАН: Г.МОСКАЛЬ очолював Луганську обласну державну адміністрацію з листопада 2005 по квітень 2006 року).