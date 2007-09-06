Янукович зібрався на місце фосфорної аварії

12:06, 06 вересня 2007
Політика
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Прем`єр перебуває на Львівщині

Сьогодні о 14.45 очікується прибуття до Львова прем`єр-міністра України Віктора ЯНУКОВИЧА.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив представник прес-служби Львівської облдержадміністрації Віталій МЕЛЬНИЧУК.

Відразу після прибуття В.ЯНУКОВИЧ відвідає музей-заповідник «Олеський замок», де відбудеться церемонія підписання протоколу Угоди про регіональний розвиток Львівської області між Урядом і Львівською обласною радою. Церемонія підписання документу транслюватиметься у прямому ефірі місцевого телебачення.

Після цього прем’єр відвідає село Ожидів Бузького району, де у липні сталася аварія потягу, що перевозив небезпечну речовину – жовтий фосфор.

«Прем’єр-міністр України відвідає Ожидівську загальноосвітню школу, зустрінеться з мешканцями Ожидова, а також дасть брифінг для представників ЗМІ. Відліт зі Львова попередньо заплановано на 20.00», - повідомив В.МЕЛЬНИЧУК.

Також В.ЯНУКОВИЧ виступить у прямому ефірі на місцевому телебаченні.

Як стало відомо кореспонденту УНІАН, прихильники молодіжної організації Партії регіонів Львівщини мають намір зустріти лідера партії в аеропорту.

Натомість, як заявив голова Львівської міської організації всеукраїнського об’єднання «Свобода Іван ГРИНДА, представники «Свободи» мають намір «достойно зустріти прем’єра, зокрема, поцікавившись доцільністю проведення всеукраїнського референдуму щодо надання російській мові статусу державної».

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