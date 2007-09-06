До Рудьковського направили слідчих СБУ

До міністра транспорту і зв’язку Миколи РУДЬКОВСЬКОГО направлено оперативно-слідчу групу СБУ для отримання пояснень щодо його заяв про можливу підготовку до вчинення на транспорті злочинів терористичного характеру.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, слідчими СБУ спільно з підрозділом по боротьбі з тероризмом створено оперативно-слідчу групу та розпочато перевірку заяв М.РУДЬКОВСЬКОГО, що прозвучали від нього 4 вересня в ефірі “5 каналу”.

5 вересня СБУ звернулась до М.РУДЬКОВСЬКОГО з вимогою надати наявну в нього інформацію для проведення відповідних упереджувальних заходів. Проте до цього часу жодних відповідей від М.РУДЬКОВСЬКОГО не надійшло, а сам міністр транспорту ухиляється від зустрічі з правоохоронцями, йдеться у повідомленні.

У зв’язку з цим сьогодні, 6 вересня до М.Рудьковського направлено оперативно-слідчу групу для отримання від нього пояснень у порядку ст.97 Кримінально-процесуального кодексу України.

Крім того, відповідно до Закону України «Про боротьбу з тероризмом», 7 вересня відбудеться позачергове засідання Міжвідомчої координаційної комісії Антитерористичного центру при СБУ, на яку викликано М.РУДЬКОВСЬКОГО для надання пояснень по суті.

Як повідомляв УНІАН, 4 вересня Рада національної безпеки і оборони доручила прем’єр-міністру Віктору ЯНУКОВИЧУ виконати рішення РНБО щодо відсторонення М.РУДЬКОВСЬКОГО з посади міністра транспорту і зв’язку, а Нестора ШУФРИЧА – з посади міністра з питань надзвичайних ситуацій.

Того ж дня М.РУДЬКОВСЬКИЙ в ефірі “5 каналу” заявив про підготовку Секретаріатом Президента масштабної катастрофи з людськими жертвами. Він звернувся до СБУ з вимогою вжити заходів по недопущенню сценарію "мукачівської банди, яка засіла на Банковій".

5 вересня Служба безпеки України направила запит М.РУДЬКОВСЬКОМУ з вимогою надати інформацію з приводу його заяв щодо можливої підготовки теракту.