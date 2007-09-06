Чорновіл каже, що Партія регіонів може дати задній хід

Партія регіонів може зняти питання про статус російської мови із пропонованих на референдум. Про це сьогодні в ефірі Радіо Свободазаявив «регіонал» Тарас Чорновіл.

На його думку, на референдум у першу чергу слід виносити питання форми влади в Україні та її статусу як позаблокової чи блокової держави:

«Це питання взагалі ще треба добре подумати, чи варто його ставити, тому що питання мови дуже часто збурюють людей, так як питання релігії, питання світогляду. І нам десь треба трохи від цього відійти. Поки що це є мій особистий коментар», – заявив Тарас Чорновіл.

Тарас Чорновіл також сказав, що Партія регіонів підтримує ініціативи БЮТ щодо питань, які мають винести на референдум: «Основне – це визначення статусу влади в Україні, співвідношення влади. Ми підтримуємо ініціативу БЮТ. Ми вирішили нарешті припинити цей абсурд або довести це до кінця до абсурду, або продемонструвати протиставлення: коли БЮТ пропонує визначатися чи диктатура Президента, чи парламенту, ми запропонуємо варіант: перше – це президентсько-парламентська республіка, другий момент – це зміни щодо місцевого самоврядування, щоб нарешті припинилася ця президентська вертикаль і було, як у всій Європі».

Напередодні керівник виборчого штабу Партії регіонів Борис Колесников заявив, що «регіонами» ініціюють проведення Всеукраїнського референдуму.

За його словами, на цей референдум винесуть питання щодо статусу російської мови, позаблокового статусу України та обрання прямим голосуванням голів районних і обласних державних адміністрацій.

Опозиція розкритикувала плани Партії регіонів.

Блок «Наша Україна – Народна самооборона» назвав цю ініціативу «невдалою спробою привернути увагу виборців». БЮТ – «небезпечною й спекулятивною передвиборчою технологією» і «черговим обманом».