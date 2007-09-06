НУ-НС заявляє, що Янукович цинічно обманув представників ПАРЄ

Блок “Наша Україна – Народна cамооборона” заявляє, що Партія регіонів та її лідер Віктор ЯНУКОВИЧ вчергове обманули український народ і міжнародну спільноту, повідомивши про скасування депутатської недоторканності.

Як ідеться у заяві НУ-НС, переданій агентству УНІАН, 4 вересня відбулося так зване засідання нелегітимної Верховної Ради України V скликання. Партія регіонів неодноразово заявляла, що основною метою цього зібрання має стати скасування недоторканності народних депутатів України. Більше того, після проведення засідання прем’єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ “з притаманним йому цинізмом на зустрічі з представниками Парламентської Асамблеї Ради Європи заявив про ухвалення так званим парламентом історичного рішення про скасування недоторканості депутатів”, зазначають у блоці.

Блок «Наша Україна – Народна самооборона» заявляє, що “на так званому засіданні парламенту 4 вересня питання зняття недоторканності з депутатів не розглядалося і не було проголосовано. Розглядаючи зміни до Закону України «Про статус народного депутата України», колишні парламентарії залишили без змін статтю 27 закону, якою депутатам гарантується депутатська недоторканність”.

“Ми переконані, що такі кроки наших політичних опонентів є беззаперечним доказом їх прагнення не лише зберегти в Україні касту недоторканних, але і розширити її. Особисто В.ЯНУКОВИЧ виступив за збереження за міністрами депутатського мандату, а отже і набуття для себе та своїх поплічників недоторканності, за якою вони ховатимуться від відповідальності за погіршення добробуту громадян, зростання цін, багатомільярдні корупційні оборудки та інші скоєні перед людьми злочини”, йдеться у заяві.

«Наша Україна – Народна Самооборона» переконана, що “громадяни України дадуть належну оцінку брехні та цинізму «регіоналів» та їх політичних союзників на виборах 30 вересня. У свою чергу ми наголошуємо, що вже з самого початку роботи Верховної Ради України VI скликання ми ліквідуємо в Україні касту безвідповідальних та привілейованих. Ми скасуємо депутатську недоторканність, адже закон – один для всіх”.

Як повідомляв УНІАН, 4 вересня голова ВР V скликання Олександр МОРОЗ відкрив четверту сесію парламенту. Вони заздалегідь схвалили закон про внесення змін до Конституції України щодо гарантії недоторканності для окремих посадовців і направили його до Конституційного Суду. Даним законопроектом передбачено виключити з Конституції частини 1 і 3 статті 80 (гарантування депутатської недоторканності народним депутатам і неможливість без згоди ВР притягувати їх до кримінальної відповідальності, затримувати і заарештовувати) і частину 1 статті 105 (користування Президента України правом недоторканності на час виконання повноважень).

5 вересня під час зустрічі з представниками наглядової місії Парламентської асамблеї Ради Європи Ренате ВОЛЬВЕНД і Берном ЯКОБСЕНОМ прем`єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ назвав історичним рішення ВР 5-го скликання про скасування депутатської недоторканності. «4 вересня відбулося пленарне засідання Верховної Ради, на якому було ухвалено історичне рішення», - сказав він.