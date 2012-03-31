Партія регіонів вітає українців із вступом в новий етап

Про це йдеться у заяві Партії регіонів, переданій агентству УНІАН.

Парафування тексту угоди з ЄС – знакова подія у сучасній історії України, яка підтверджує неухильне дотримання курсу нашої держави на європейську інтеграцію, зазначається у заяві.

«Жодна попередня влада не зробила більше для євроінтеграції держави, ніж теперішня»,- заявив Президент України Віктор Янукович у своєму виступі на 48-й Мюнхенській конференції з питань безпеки. Керівництво країни послідовно реалізує стратегію впровадження європейських стандартів суспільного життя. Так, прийнято Закон України „Про громадські об’єднання”, яким, зокрема, передбачено спрощення реєстрації організацій, що обстоюють права та свободи громадян в Україні. Президент В.Янукович своїм указом затвердив Стратегію державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні. Глава держави офіційно заявив про намір України приєднатися до багатосторонньої ініціативи "Партнерство "Відкритий Уряд". Ухвалено національний план дій із впровадження ініціативи, реалізація якої забезпечує максимально широке залучення громадян до участі у процесах державного управління, заячвляють у Партії регіонів.

«Гармонізація законодавства України і ЄС - дієвий інструмент створення у нашій країні нового, сучасного правового поля. За визнанням Моніторингового комітету Парламентської Асамблеї Ради Європи, з ухваленням парламентом у першому читанні проекту Кримінального процесуального кодексу країна зробила серйозний поступ до реформування судової системи. Готуючись до роботи в умовах Зони вільної торгівлі, уряд затвердив план заходів щодо адаптації вітчизняного законодавства до законодавства Європейського Союзу, маючи на меті збільшення переваг та мінімізацію негативних наслідків від створення ЗВТ з ЄС. Кабінет міністрів України у 2012 році планує розробити та подати на схвалення парламентом близько 70 проектів законів і підзаконних актів з метою концептуальної гармонізації національного економічного законодавства з європейським правовим полем», йдеться у заяві Партії регіонів.

Партія регіонів вітає громадян України «з черговим великим успіхом у сфері європейської інтеграції».