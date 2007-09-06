Мороза знову підключать до ”вертушки”

Урядовий зв`язок у Верховній Раді буде відновлено сьогодні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомив віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ.

«На засіданні Кабміну це питання розглядалося, зараз Мінюст дав (цьому факту) свою експертну оцінку, і до телефонного зв`язку буде підключена Верховна Рада», - сказав А.КЛЮЄВ.

Він заявив, що відключення урядового зв`язку у ВР було проведене нецивілізовано і незаконно.

Довідка УНІАН. 5 вересня голова Верховної Ради V скликання Олександр МОРОЗ звернувся до прем`єр-міністра Віктора ЯНУКОВИЧА з проханням не відключати його від урядового зв`язку.

Зокрема, за словами О.МОРОЗА, він надіслав листа прем`єр-міністру з цього приводу, «оскільки урядовий зв`язок - це структура Кабінету міністрів України».

[ назад ]