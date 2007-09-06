Рудьковський категорично відмовився спілкуватися зі слідчими СБУ

Міністр транспорту та зв’язку України Микола РУДЬКОВСЬКИЙ заявив сьогодні на прес-конференції у Дніпропетровську про відсутність підстав давати покази слідчим СБУ з приводу його заяв про можливість масштабних терактів на транспорті.

«Абсолютно немає жодних підстав давати пояснення СБУ. Всі матеріали я передав СБУ раніше. А зараз покажу копію листа на ім’я Президента України Віктора ЮЩЕНКА від 23 серпня, в якому я, посилаючись на повідомлення у ЗМІ, попереджував про можливі інциденти на транспорті», - підкреслив міністр.

За його словами, реакції від Президента, його Секретаріату та СБУ не надійшло.

М.РУДЬКОВСЬКИЙ зазначив, що саме це і «нагнітання ситуації» спонукали його до оприлюднення позиції щодо ймовірних терактів.

За словами міністра, не його справа - попереджувати надзвичайні ситуації на транспорті.

«Хай СБУ працює. Я не хотів би, щоб вони розслідували ситуації за фактами», - сказав М.РУДЬКОВСЬКИЙ.

Міністр також наголосив, що СБУ, замість того, щоб попереджувати неправомірні дії в Україні, займається політичним піаром. Він заявив, що спецслужби до цього часу не знайшли людей, які “пустили під укіс “Столичний експрес”.

Як стало відомо кореспонденту УНІАН, сьогодні після наради, яку провів міністр М.РУДЬКОВСЬКИЙ на Придніпровській залізниці, представники оперативно-слідчої групи СБУ намагалися отримати у міністра пояснення щодо його попередніх заяв у порядку ст. 97 Кримінально-процесуального кодексу України.

Однак він категорично відмовився спілкуватися зі слідчими СБУ.

Міністр транспорту, відповідаючи на запитання журналістів, також повідомив, що не знає про позачергове засідання Міжвідомчої координаційної комісії Антитерористичного центру при СБУ, куди М.РУДЬКОВСЬКОГО викликано на 7 вересня для надання пояснень по суті.

Як повідомляв УНІАН, 4 вересня Рада національної безпеки і оборони доручила прем’єр-міністру Віктору ЯНУКОВИЧУ виконати рішення РНБО щодо відсторонення М.РУДЬКОВСЬКОГО з посади міністра транспорту і зв’язку.

Того ж дня М.РУДЬКОВСЬКИЙ в ефірі “5 каналу” заявив про підготовку Секретаріатом Президента масштабної катастрофи з людськими жертвами. Він звернувся до СБУ з вимогою вжити заходів по недопущенню сценарію "мукачівської банди, яка засіла на Банковій".

5 вересня СБУ направила запит М.РУДЬКОВСЬКОМУ з вимогою надати інформацію з приводу його заяв щодо можливої підготовки теракту.

Сьогодні, 6 вересня, до М.РУДЬКОВСЬКОГО було направлено оперативно-слідчу групу СБУ для отримання пояснень щодо його заяв. За інформацією прес-центру відомства, СБУ звернулась до М.РУДЬКОВСЬКОГО з вимогою надати наявну в нього інформацію для проведення відповідних упереджувальних заходів. Проте досі жодних відповідей від М.РУДЬКОВСЬКОГО не надійшло, а сам міністр транспорту ухиляється від зустрічі з правоохоронцями, йдеться у повідомленні.

Крім того, відповідно до Закону «Про боротьбу з тероризмом», 7 вересня відбудеться позачергове засідання Міжвідомчої координаційної комісії Антитерористичного центру при СБУ, на яку викликано М.РУДЬКОВСЬКОГО для надання пояснень по суті.