Тігіпко хоче зайнятися ревізією пільг

Віце-прем'єр-міністр - міністр соціального розвитку України Сергій Тігіпко впевнений у необхідності провести ревізію пільг і змінити систему їх нарахування.

Про це він сказав в інтерв'ю ZN.UA.

Зокрема, за словами С.Тігіпка, проблема системи пільг в Україні сьогодні в тому, що люди, яким згідно із законом мають надаватися пільги, але в яких дохід достатньо високий, отримують від держави ті ж гроші, що й люди, в яких доходи набагато менші. Для цього потрібно провести ревізію пільг і змінити систему їх нарахування. Але зробити це можна буде лише після виборів, заявив віце-прем'єр.

На його думку, адресність пільг передбачає наступне: є чорнобилець, у нього є сім’я, її дохід становить, припустімо, 10 тис. грн. на кожного члена родини. Тоді йому пільги не платять, бо він багатий. А чорнобильцю, в якого дохід 2 тис. грн. або нижчий, - повинні виплачувати більше, зазначив він.

«Ось у чому проблема, - впевнений С.Тігіпко. - Якщо ви сьогодні маєте п’ять пільг ... то за нашим законодавством, ви одержуватимете п’ять пільг одночасно. І так буде доти, доки ми не перейдемо до нових принципів».

У Грузії - наводить приклад С.Тігіпко, не платять пенсію, якщо в людини є відповідні доходи, незважаючи на його трудовий стаж. «У нас же спробуйте сказати людині, яка була в Чорнобилі, що коли в неї є великий дохід, будинок, автомобіль, то жодні чорнобильські пільги їй не передбачені", - сказав віце-прем'єр.

На думку С.Тігіпка, спочатку має відбутися "реально важка дискусія в суспільстві: кому, за які заслуги й скільки давати, а кому відмовляти».

«До таких серйозних речей однозначно підходити буде складно. Для цього має бути спокійна ситуація, не має бути виборів, тому що це питання не популізму, тут потрібно спокійно розбиратися. Нині ж розхитувати ситуацію будуть усі політики, і хорошої, вдумливої розмови в суспільстві не вийде. А після виборів ми можемо до цього повернутися», - заявив він.

«Ви спробуйте таку ідею провести через суспільство, щоб воно її підтримало. Сьогоднішня Україна до таких підходів не готова, але розмову про це з суспільством починати треба», додав С.Тігіпко.

При цьому, зазначає С.Тігіпко, влада «має починати з себе». «Починати потрібно з Кабінету міністрів, з Верховної Ради, з Адміністрації Президента тощо, де потрібно сказати, що є певні пільги у військових і вони виплачуються, але генерал, міністр, ще якісь категорії не одержують цих пільг. А рядовий склад може на ці пільги претендувати. Все потрібно робити, виходячи з доходів сім'ї», - впевнений С.Тігіпко.