Ющенко жалкує і дивується, що Янукович проводить ”таку політику”

Президент України Віктор ЮЩЕНКО називає “політичною авантюрою” намір Партії регіонів провести референдум щодо статусу російської мови і вступу України до НАТО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв’ю журналістам у Київській області.

За словами Президента, в питанні проведення референдуму щодо статусу російської мови і членства держави у НАТО є два аспекти – правовий і політичний.

Говорячи по політичний аспект, В.ЮЩЕНКО підкреслив, що першим сигналом початку виборчої кампанії завжди є слова «проведення референдуму з питань статусу російської мови чи питання, пов’язані з НАТО».

Він зауважив, що тема надання російській мові статусу державної звучить вже багато років, ще з часів президентства Леоніда КУЧМИ. «Як тільки організовувались вибори - зразу автоматично з’являлась тема статусу російської мови», - нагадав В.ЮЩЕНКО.

Він підкреслив, що політики і політичні сили, які нині, під час виборчої кампанії, намагаються провести відповідний референдум, прагнуть дестабілізувати ситуацію в Україні. Глава держави наголосив, що ці питання необхідно вирішувати після серйозної дискусії у суспільстві, після серйозного вивчення.

«Я переконаний, що та політична сила, яка щиро дбає про людей, не хоче їх дурити, і піднімаючи питання про статус російської мови як державної повинна йти лише однією правовою дорогою», - сказав Президент, пояснивши, що процедура внесення відповідних законодавчих змін має чітко виписаний у Конституцій юридичний механізм.

Зокрема, В.ЮЩЕНКО нагадав, що необхідно вносити зміни до першого розділу Конституції, для цього треба, щоб 226 народних депутатів схвалили відповідний законопроект, потім щодо нього повинен надати висновки Конституційний Суд, і після отримання висновку 300 депутатів знову мають ухвалити ці зміни, після чого це рішення має бути введено в дію на всеукраїнському референдумі.

Президент підкреслив, що це єдиний механізм введення в дію відповідних змін. «Починати тему з референдуму - означає сьогодні публічно, нахабно порушувати діючий порядок по внесенню змін і доповнень до розділу 1 Конституції України», - підкреслив В.ЮЩЕНКО.

Глава держави висловив думку, що насправді ніхто не збирається вносити відповідні зміни до Основного Закону, в тому числі й ті політики, які ініціюють референдум щодо статусу російської мови і НАТО.

«Вони хочуть скласти враження, що це та політична сила, яка хоче це питання поставити і змінити його. Ось, очевидно, цей політичний авантюризм є суттю цих ініціатив і нічого іншого», - сказав В.ЮЩЕНКО, висловивши жаль, що цю ідею підтримав прем’єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ і політична сила, яку він очолює.

Президент нагадав, що між політичними силами, у тому числі і з Партією регіонів, існувала домовленість не порушувати подібні чутливі для суспільства питання у ході виборчої кампанії. «Не потрібно демонструвати таку неповагу до країни, до громадян, кінець-кінцем, до політичної стабільності. Мене дивує, що Партія регіонів цю позицію займає. Це, очевидно, люди, які не поділяють прагнення стабілізації політичної ситуації в Україні, і роблять кроки, не сумісні з політичним спокоєм. Я з цього приводу жалкую і дивуюся, що прем’єр-міністр проводить таку політику», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, Партія регіонів ініціює проведення Всеукраїнського референдуму з трьох питань.

Зокрема, “регіонали” мають намір запропонувати українцям висловити свої думки щодо можливості надання російській мові статусу державної нарівні з українською; можливості обрання голів обласних і районних держадміністрації прямим голосуванням. Третє питання стосуватиметься підтримки українцями нейтрального статусу держави: «Чи згодні ви, щоб Україна була постійною нейтральною державною, яке не бере участі у воєнних блоках?».

За словами керівника виборчого штабу Партії регіонів Бориса КОЛЕСНІКОВА, референдум може бути проведений через «60-75 днів, починаючи з 7 вересня».