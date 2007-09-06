Балога написав лист в СБУ
Глава СП просить дати оцінку Рудьковському
Глава Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА просить СБУ дати правову оцінку заявам усуненого від виконання обов’язків міністра транспорту та зв’язку Миколи РУДЬКОВСЬКОГО про можливу підготовку терактів.
Як повідомляє офіційне Інтернет-представництво Президента, у листі В.БАЛОГИ до т.в.о. голови СБУ Валентина НАЛИВАЙЧЕНКА йдеться: «З урахуванням серйозності висунутих звинувачень, які дестабілізують суспільно-політичну обстановку в державі, прошу дати правову оцінку заявам, з’ясувати наявність підстав для перевірки викладеної М.РУДЬКОВСЬКИМ інформації та прийняти рішення відповідно до чинного законодавства».
Як повідомляв УНІАН, 4 вересня Рада національної безпеки і оборони доручила прем’єр-міністру Віктору ЯНУКОВИЧУ виконати рішення РНБО щодо відсторонення М.РУДЬКОВСЬКОГО з посади міністра транспорту і зв’язку.
Того ж дня М.РУДЬКОВСЬКИЙ в ефірі “5 каналу” заявив про підготовку Секретаріатом Президента масштабної катастрофи з людськими жертвами. Він звернувся до СБУ з вимогою вжити заходів по недопущенню сценарію "мукачівської банди, яка засіла на Банковій".
5 вересня СБУ направила запит М.РУДЬКОВСЬКОМУ з вимогою надати інформацію з приводу його заяв щодо можливої підготовки теракту.
Сьогодні, 6 вересня, до М.РУДЬКОВСЬКОГО було направлено оперативно-слідчу групу СБУ для отримання пояснень щодо його заяв. За інформацією прес-центру відомства, СБУ звернулась до М.РУДЬКОВСЬКОГО з вимогою надати наявну в нього інформацію для проведення відповідних упереджувальних заходів. Проте досі жодних відповідей від нього не надійшло, а сам міністр транспорту ухиляється від зустрічі з правоохоронцями, йдеться у повідомленні.
М.РУДЬКОВСЬКИЙ заявив сьогодні на прес-конференції у Дніпропетровську про відсутність підстав давати покази слідчим СБУ.