Ющенко вважає, що Мороз працює на розкол країни

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що ініціатива голови Верховної Ради 5-го скликання Олександра МОРОЗА оголосити імпічмент Президенту направлена на розкол країни. Про це він повідомив сьогодні в інтерв’ю журналістам під час поїздки по Київській області.

Як передає кореспондент УНІАН, при цьому В.ЮЩЕНКО порадив подібні питання вирішувати «без зайвого галасу, без суєти, виключно у правовому режимі».

«Я переконаний, що політик, якому вже немає чого сказати своїй нації, сьогодні дбатиме лише про одне – розкол, і чим більший розкол у суспільстві, тим краще для таких політиків. Прикро, що такі в свій час здавалося б високі політики України закінчують своє політичне життя такими справами. Прикро», - наголосив Президент.

Як повідомляв УНІАН, 5 вересня на прес-конференції О.МОРОЗ сказав, що у наступному парламенті може бути розпочато процедуру імпічменту Президента Віктора ЮЩЕНКА. Він не виключив, що одним з ініціаторів початку процедури імпічменту може бути БЮТ.