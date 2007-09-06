Скільки коштуватиме ”підкупний” голос виборця

Нинішні парламентські вибори будуть «брудніші» за попередні, прогнозує голова Комітету виборців України Ігор ПОПОВ.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на прес-конференції в Одесі, мотивуючи свою аргументацію тим, що «чистота виборів-2006 була соціальним замовленням», він сказав: «Тоді Президент Віктор ЮЩЕНКО був настільки зацікавлений показати світу, що ми спроможні провести чесні вибори, що заради цього міг пожертвувати їх результатом».

А в майбутніх виборах, на думку І.ПОПОВА, «головним буде саме результат, для досягнення якого учасники виборів задіють усі свої можливості».

Голова КВУ спрогнозував, що вартість одного «пікупного» голосу виборця на виборах 30 вересня може скласти 100 грн. «Проте купити велику кількість голосів, я думаю, все ж таки не всім вдасться: купувати більше 50 тисяч голосів не будуть - це дуже помітно», - переконаний І.ПОПОВ.

На його думку, «під час підрахунку голосів представники тієї чи іншої політичної сили, найімовірніше, розчаруються в результатах голосування і створять сценарій, за яким спробують опротестувати результати виборів аж до революційних дій». До подальшої ескалації напруженості в суспільстві можуть привести активні дії сторони, що програла, котра не визнає поразки і використає всі можливості для доведення своєї правоти, зазначив І.ПОПОВ.

Певна база для цього, вважає І.ПОПОВ, закладена в самому виборчому законодавстві. Він не виключив, що сторона, що програла, обнулить свої списки і змусить Україну піти на нові парламентські вибори.

Співробітник Одеської облорганізації КВУ Олег КОНСТАНТІНОВ, який взяв участь у прес-конференції, зазначив, що в підготовці влади до нинішніх виборів є ряд вад, зокрема, він оцінив як «незадовільне матеріально-технічне забезпечення виборчих дільниць в Одеському регіоні».

«Не відповідають вимогам, що пред`являються до них, багато приміщень виборчкомів, які не забезпечені комп`ютерною технікою, - підкреслив О.КОНСТАНТІНОВ. - Спостерігається значна ротація кадрів. Приміром, уже зараз на двох дільницях замінені навіть голови виборчих комісій, на багатьох дільницях не вистачає навіть урн для бюлетенів. Все це може істотно ускладнити проведення голосування».