У Львові Януковичу підготували... гарбуза

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ прибув на Львівщину з робочою поїздкою.

Як передає кореспондент УНІАН, біля львівського аеропорту його зустрічали близько сотні прихильників Партії регіонів. Виїжджаючи з аеропорту, В.ЯНУКОВИЧ привітав їх.

На Львівщині В.ЯНУКОВИЧ відвідає музей-заповідник «Олеський замок», де відбудеться церемонія підписання протоколу Угоди про регіональний розвиток Львівської області між Урядом і Львівською обласною радою. Церемонія підписання документу транслюватиметься у прямому ефірі місцевого телебачення.

Після цього прем’єр відвідає село Ожидів Бузького району, де у липні сталася «фосфорна» аварія

Також В.ЯНУКОВИЧ виступить у прямому ефірі на місцевому телебаченні.

Тим часом у Львові близько двох десятків активістів місцевої організації всеукраїнського об’єднання «Свобода» встановили на площі біля центрального входу до приміщення обласної держадміністрації стіл, на якому розклали гарбузи та закріпили плакат з написом «Янукович, пригощайся свободою!».

Однак, за даними кореспондента УНІАН, В.ЯНУКОВИЧА не планує відвідувати Львівську ОДА.