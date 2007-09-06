Ющенко видав укази про відсторонення Рудьковського і Шуфрича

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав укази, якими ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 вересня щодо відсторонення Миколи РУДЬКОВСЬКОГО та Нестора ШУФРИЧА від виконання повноважень міністрів.

Тексти указів розміщені на офіційному сайті Президента України.

Як повідомляв УНІАН, 4 вересня рішенням РНБО діяльність міністра транспорту та зв`язку М.РУДЬКОВСЬКОГО із забезпечення реалізації державної політики у сфері транспорту, керівництва Міністерством була визнана незадовільною і такою, що створює загрозу національній безпеці України, стабільності в суспільстві. У зв`язку з цим РНБО визнала за необхідне відсторонити М.РУДЬКОВСЬКОГО від виконання повноважень міністра.

Також на цьому засіданні РНБО визнала діяльність міністра з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Н.ШУФРИЧА із забезпечення реалізації державної політики у сфері цивільного захисту, запобігання, реагування та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, природного характеру, рятувальної справи, техногенної і пожежної безпеки, керівництва у мирний час діяльністю єдиної системи цивільного захисту, з проведення пошуково-рятувальних робіт, забезпечення техногенної і пожежної безпеки, керівництва Міністерством незадовільною і такою, що створює загрозу національній безпеці України, стабільності в суспільстві. У зв`язку з цим РНБО визнала за необхідне відсторонити Н.ШУФРИЧА від виконання повноважень міністра.

Прем’єр-міністру Віктору ЯНУКОВИЧУ було доручено вжити заходів щодо виконання зазначених рішень РНБО.