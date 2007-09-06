У Донецькій області невідомі напали на агітаторів КПУ

У м. Димитров Донецької області невідомі напали на агітаторів Компартії України і перевернули агітаційний намет.

Як повідомили УНІАН у прес-службі обкому КПУ, вчора четверо невідомих напали на намет активістів КПУ з вигуками: "Ми вам, комуністам, ще покажемо!". За інформацією прес-служби, бачивши небажання активістів КПУ вступати в конфлікт, нападники перевернули намет, розкидали агітаційні матеріали, а також вигукували образливі фрази.

У зв`язку з нападом першим секретарем Димитровського міськкому КПУ був викликаний наряд міліції, при появі якого зловмисники розбіглися, повідомили в прес-службі обкому КПУ.