Шуфричу не вистачає ожидівського молока і чорного хліба

Міністр з питань надзвичайних ситуацій Нестор ШУФРИЧ запевняє, що ніякої небезпеки у селі Ожидів Львівської області, поблизу якого сталась аварія «фосфорного потяга», більше немає.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні, виступаючи перед жителями села Ожидів, які очікують на приїзд прем`єр-міністра України Віктора ЯНУКОВИЧА.

За словами Н.ШУФРИЧА, фосфору в Ожидові не знайшли навіть поляки, а знайшли лише нітрати. Міністр пообіцяв, що ситуацію в Ожидові будуть моніторити принаймні ще рік.

Н.ШУФРИЧ також жартома зізнався, що йому не вистачає ожидівського молока і чорного хліба, і пообіцяв повернутися в Ожидів ще раз протягом року, аби перевірити ситуацію.

Довідка УНІАН. 16 липня у Буському районі Львівської області на залізничному перегоні Красне-Броди біля станції Ожидів Львівської залізниці сталася аварія вантажного потягу. Внаслідок аварії зійшли з колії 15 цистерн з жовтим фосфором, 6 з яких зайнялися.

Під час ліквідації пожежі утворилася хмара з продуктів горіння, в зону ураження потрапили 14 населених пунктів Буського району та окремі території Радехівського і Бродівського районів області.

Польська експертиза встановила відсутність загрози здоров’ю потерпілих від фосфорної аварії мешканців села Ожидова. За інформацією “Німецької хвилі”, дослідження фахівців лабораторії Підкарпатського воєводства показало, що вміст фосфору у грунті, повітрі та воді не перевищує гранично допустимих норм.