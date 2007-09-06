Балога: моральність уряду різко обвалилася

Кабінет міністрів хоче зробити державний бюджет 2008 року додатком до виборчої програми Партії регіонів.

Як повідомляє прес-служба Президента України, про це заявив сьогодні керівник президентського Секретаріату Віктор БАЛОГА.

Водночас він зазначив, що Кабінет міністрів при розробці проекту Державного бюджету на 2008 рік врахував значну частину соціальних ініціатив Президента України Віктора ЮЩЕНКА, спрямованих на підвищення стандартів життя українців. За його словами, пропозиції Глави держави щодо суттєвого зростання соціальних видатків ретельно прораховані й базуються на реальних можливостях економіки, тому уряд виконав президентські директиви і вписав до проекту головного фінансового документа країни збільшені показники мінімальної заробітної плати, допомоги при народженні дитини, грошового забезпечення військовослужбовців. «Кабмін навіть перевиконав окремі плани Президента, що свідчить про існування необхідного ресурсу економіки», – зазначив В.БАЛОГА.

При цьому він нагадав про жорстку позицію В.ЮЩЕНКА щодо підвищення соціальних стандартів життя під час опрацювання цьогорічного бюджету. За словами В.БАЛОГИ, «Глава держави повертав цей документ на доопрацювання саме через те, що Кабінет міністрів не хотів збільшувати основні соціальні показники – розміри мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму. Зрештою, уряд був змушений піти назустріч Президенту».

Нині, за оцінкою В.БАЛОГИ, Кабінет міністрів при втіленні президентських соціальних ініціатив в життя зупинився на півдорозі через політичну кон’юнктуру передвиборчого періоду. “Схоже, економіка наштовхнулася на політику. Уряд записав до проекту бюджету програмний пункт Партії регіонів про 50-тисячну виплату при народженні третьої дитини, однак приділив дуже скромну увагу пропозиції про збільшення допомоги дітям із багатодітних родин і дітям-сиротам, стипендій студентам-сиротам”, - зазначив керівник Секретаріату Президента.

При цьому він висловив переконання, що політична складова в роботі над фінансовим документом стала особливо виразною. «Регіональний» Кабмін, очевидно, хоче зробити бюджет-2008 додатком до своєї виборчої програми. Такий підхід, щонайменше, глибоко аморальний. Він підтверджує, що моральність уряду в розпал виборчої кампанії різко обвалилася, і це переконливо демонструють міністри-катастрофісти Н.ШУФРИЧ і М.РУДЬКОВСЬКИЙ», - наголосив Керівник Секретаріату.

В.БАЛОГА, зокрема, висловив критичні зауваження на адресу Кабінету міністрів щодо неврахування в проекті бюджету трьох важливих ініціатив Президента: подальшого впровадження Єдиної тарифної сітки, підвищення коефіцієнта страхового стажу для обрахунку пенсій і встановлення 20% надбавки сільським освітянам, медикам та іншим соціальним працівникам.

Зокрема, зазначив він, завершення третього етапу переходу на ЄТС, разом зі збільшенням розміру мінімальної зарплати, дасть можливість наступного року підвищити принаймні на 28% платню понад 19 млн. працівників, у тому числі вчителям, науковцям, медикам, військовим і правоохоронцям.

Також, за його словами В.БАЛОГИ, ініціатива Президента щодо підвищення коефіцієнта трудового стажу для обрахунку пенсії має на меті подолати диспропорції соціально несправедливої пенсійної системи, коли люди, які віддали праці все життя, не можуть забезпечити бодай мінімально прийнятний рівень життя. «Збільшення цього коефіцієнта з 1% до 1,35% обертається збільшенням на третину пенсій мільйонам співвітчизників. Крім того, це широкий крок до ліквідації зрівнялівки в пенсійних нарахуваннях», – наголосив В.БАЛОГА.

При цьому він зазначив, що не відображена в проекті бюджету і пропозиція Президента про встановлення 20% надбавки до окладу для фахівців закладів освіти, охорони здоров’я і культури, інших працівників соціальної сфери, які мешкають у селі. Реалізація цієї ініціативи означає приріст зарплати для понад 1,2 млн. представників сільської інтелігенції, додав В.БАЛОГА.

Керівник Секретаріату наголосив, що на втілення дев’яти соціальних пропозицій Президента потрібно 42 млрд. гривень, причому Глава держави вказав уряду на джерела збільшення доходної частини бюджету на 64 млрд.

“Ресурс економіки для реалізації пакету соціальних ініціатив є. Кабміну потрібно лише підійти до цього питання зважено, відкинувши політичні міркування та популізм”, - заявив В.БАЛОГА. При цьому він висловив сподівання, що новий уряд, сформований після обрання нової Верховної Ради, погляне на збільшення соцстандартів “не з позиції однієї партії, а з точки зору відповідальності перед людьми”.