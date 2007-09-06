Симоненко вже пропонує домовлятися про червоно-синю коаліцію

Лідер КПУ Петро СИМОНЕНКО пропонує терміново розпочати переговори та укласти Протокол про створення червоно-синьої коаліції. Про це він повідомив сьогодні на прес-конференції у Житомирському обкомі КПУ.

"У відповідь на вчорашні заяви представників "Нашої України" в ефірі радіокомпанії "Ера" (П.СИМОНЕНКО не уточнив прізвища цих політиків - УНІАН) про те, що вони хочуть ввести пряме президентське правління, я запропонував сьогодні терміново розпочати процес переговорів і укладення Протоколу про створення червоно-синьої коаліції одразу після виборів", - сказав лідер КПУ.

Як передає кореспондент УНІАН, він також повідомив, що метою цих переговорів є "поставити крапку в деяких питаннях, які сьогодні ускладнюють процес виборів, бо сіють сумнів у деякої частини виборців відносно стабільності ситуації в парламенті, особливо, коли мова йде про коаліцію національної єдності".

П.СИМОНЕНКО також уточнив, що він таким чином запропонував конкретний вихід з цієї ситуації, оскільки, за його словами, КПУ та ПР, за всіма соціологічними дослідженнями, "вже мають, мінімум, 240 голосів у наступному парламенті".