Янукович відмінив свій візит у ”фосфорне” село

Попередньо запланована поїздка прем`єр-міністра України Віктора ЯНУКОВИЧА в село Ожидів Буського району, яка мала відбутись в рамках його робочої поїздки на Львівщину, не відбудеться.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив представникам ЗМІ міністр з питань надзвичайних ситуацій Нестор ШУФРИЧ, зазначивши, що прем’єр затримався на відкритті дороги, а тому може не встигнути на телеефір до Львова.

Н.ШУФРИЧ також повідомив ожидівцям, що Кабмін ухвалив виділити додатково 900 тис. грн. на розвиток Буського району, 700 тис. з цієї суми піде саме на Ожидів.

Окрім місцевих жителів, на В.ЯНУКОВИЧА чекали також активісти ВО «Свобода», які приготували йому гарбуза, пляшку води з написом «Ожидівська водичка фосфоризована», а також купу зігнилих огірків, яблук та червоного перцю.

Сільська голова Ожидова Олександра ШАХ просила громадян, аби ті унеможливили пікет «Свободи», мотивуючи це тим, що “В.ЯНУКОВИЧ привезе Ожидову гроші”.

Близько 200 місцевих жителів, які зібралися на зустріч з В.ЯНУКОВИЧЕМ, відреагували на відміну його візиту без особливих емоцій.