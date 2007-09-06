Луценко заявляє, що проти нього готуються провокації

Лідер блоку “Наша Україна – Народна самооборона” Юрій ЛУЦЕНКО заявляє про підготовку провокацій проти нього.

Як повідомляє прес-служба НУ-НС, про це він заявив на прес-конференції у місті Василькові Київської області.

За його словами, Соцпартія, яка свого часу зазнавала брудних політичних атак, почала сама до них вдаватися, зокрема, через підроблені фальшивки з логотипом “Сільських вістей”.

“Вони випускають газету з брудною, нічим не підтвердженою інформацією, розраховуючи на те, що жоден суд за 20 днів, що залишилися до виборів, їх не зупинить. Це підло”, - вважає лідер НУ-НС. (4 вересня вийшов перший номер газети "Сільські вісті від Івана Бокого", логотип якої практично ідентичний логотипові газети "Сільські вісті" – УНІАН).

“Мене давно свідомо обливають брехнею, - зауважив Ю.ЛУЦЕНКО, - Говорили про те, що Кабмін виділяв мені якісь квартири, а я передав тестю. Аналогічна ситуація з легендарними ізраїльськими паспортами. Я, напевно, єдиний громадянин України, в якого є дві довідки від держави Ізраїль, що я не є її громадянином”.

“Вже півроку я не можу домогтися вибачень від заступника генпрокурора КУЗЬМІНА за цю брехню з паспортами”, - наголосив лідер блоку НУ-НС.

“Очевидно, що КУЗЬМІН зараз готує чергові провокації. Я знаю про їх підготовку, - підкреслив Ю.ЛУЦЕНКО. - Я не збираюся особливо реагувати ні на майбутній бруд, ні на псевдо-“Сільські вісті”. Мій захист – це моя публічна діяльність”.

“На відміну від свого попередника БІЛОКОНЯ, я після відставки з МВС в Москву не тікав. На відміну від свого наступника, "лежачого поліцейського" ЦУШКА - по лікарнях не ховався. Якщо я сьогодні вільно проїхав практично всю Україну, то, очевидно, в мене все нормально із законом і відповідальністю за свої слова”, - наголосив Ю.ЛУЦЕНКО.