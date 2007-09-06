Партія регіонів має намір реалізувати свою обіцянку про надання російській мові статусу державної. Відповідна заява поширена сьогодні прес-службою Партії регіонів.

«Партія регіонів ніколи не відмовлялася від своїх передвиборних обіцянок на підтримку надання російській мові статусу другої державної Тому навіть в умовах складної законодавчої процедури і постійного блокування нормальної роботи парламенту Партія регіонів зробила чимало для того, щоб захистити права російськомовних громадян України», - наголошується в заяві.

Партія регіонів нагадує, що за дорученням парламентської фракції народні депутати Євген Кушнарьов, Вадим КОЛЕСНІЧЕНКО і Микола КОМАР у листопаді-грудні 2006 року підготували і зареєстрували в парламенті 26 законопроектів в сфері регулювання мовних прав російськомовного населення та інших мовних груп. «Зокрема, М.КОМАР вніс законопроект про надання російській мові статусу офіційної мови, що, по суті, припускає надання російській мові статусу державної», - уточнюється в заяві.

У документі також наголошується, що в лютому 2007 року до порядку денного пленарних засідань Верховної Ради було включено 14 таких законопроектів для розгляду. «Проте в тому ж лютому так звана опозиція спровокувала парламентську кризу з блокуванням роботи парламенту, а потім – і політична криза, котра мало не переросла в масштабний громадянський конфлікт. Природно, що в таких політичних умовах актуалізувати мовне питання, що для України традиційно є «болісним», не було доцільним, внаслідок можливого переведення конфлікту політичного в площину конфлікту міжнаціонального – більш некерованого і небезпечнішого», - пояснюють автори заяви.

Партія регіонів спростовує заяву лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО, яка назвала ініціативу Партії регіонів про проведення мовного референдуму черговим обманом виборців. «Будь-які звинувачення Партії регіонів та її лідера Віктора ЯНУКОВИЧА в небажанні вирішувати мовне питання є абсолютно надуманими і цинічними. Партія регіонів заявляє – двом мовам бути! І наша ініціатива провести референдум вкотре доводить нашу послідовність у захисті прав усіх громадян країни, а не якоїсь її окремої частини», - заявляє Партія регіонів.

«Ми ініціюємо референдум для того, щоб показати нашим опонентам і світовій спільноті, наскільки велика підтримка наших ініціатив серед жителів України.

Ми ініціюємо референдум для того, щоб захистити право кожного думати, говорити, спілкуватися, вчитися рідною мовою. Ми ініціюємо референдум для того, щоб Україна відбулася як демократична держава. Держава, в якій дотримуються права і цінується свобода», - заявляє Партія регіонів.

Партія регіонів розцінює звинувачення на свою адресу і адресу В.ЯНУКОВИЧА як приклад використання публічної брехні і застосування опозицією «брудних» політичних технологій.