Кількасот прихильників Януковича чекають його на аеродромі

Близько 500 прихильників та активістів Партії регіонів Львівщини на даний час зібралися біля Львівського летовища, куди близько 20.00 має прибути лідер партії Віктор ЯНУКОВИЧ.

Як передає кореспондент УНІАН, присутні люди похилого віку, студенти, робітники і селяни регіону. Більшість з них тримають партійну символіку.

За даними кореспондента УНІАН, щойно завершився прямий ефір на Львівському телебаченні за участю В.ЯНУКОВИЧА.