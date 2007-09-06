Янукович повертається до Києва

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ завершив робочу поїздку на Львівщину і відбуває до Києва.

Як передає кореспондент УНІАН, у ці хвилини з Львівського летовища відбуває літак, на борту якого знаходиться прем’єр та супроводжуючи його особи.

Слідуючи до Львівського летовища, В.ЯНУКОВИЧ привітав кількасот прихильників Партії регіонів, які зібралися біля входу на літовище і скандували «Янукович! Регіони!».