Янукович повертається до Києва

20:14, 06 вересня 2007
Політика
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Літак відбуває в ці хвилини

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ завершив робочу поїздку на Львівщину і відбуває до Києва.

Як передає кореспондент УНІАН, у ці хвилини з Львівського летовища відбуває літак, на борту якого знаходиться прем’єр та супроводжуючи його особи.

Слідуючи до Львівського летовища, В.ЯНУКОВИЧ привітав кількасот прихильників Партії регіонів, які зібралися біля входу на літовище і скандували «Янукович! Регіони!».

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