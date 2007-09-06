Тимошенко про армію, ПТУ, фермерів, кредити та вагітність

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО підписала сьогодні зобов’язання перед молоддю та молодими сім’ями України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, підписання зобов’язань відбулося під час відкриття молодіжного клубу у місті Шепетівка Хмельницької області.

Як зазначається у документі, з метою створення сприятливих соціально-економічних умов для становлення та всебічного зміцнення молодих сімей, слідуючи принципам стратегії національного розвитку «Український прорив: до справедливої і конкурентоспроможної країни», Блок Юлії Тимошенко взяв на себе низку зобов’язань.

Зокрема, БЮТ зобов’язався скасувати з січня 2008 року призов на строкову військову службу, а до 2009 року забезпечити перехід до професійної армії.

Крім того, БЮТ обіцяє запровадити механізми стимулювання роботодавців до створення нових робочих місць та надання першого робочого місця випускникам вищих і професійно-технічних навчальних закладів.

Також Блок Юлії Тимошенко зобов’язується розробити механізм першочергового виділення земельних ділянок і надання пільгових кредитів молодим сім’ям для створення фермерських господарств і малих підприємств, а також забезпечити надання довготермінових кредитів для молодих сімей на отримання житла на 25-35 років під 2-4% річних.

Крім того, БЮТ планує встановити державний контроль за дотриманням трудового законодавства на підприємствах всіх форм власності щодо забезпечення прав жінок, які отримали відпустку по вагітності, гарантування збереження за жінкою робочого місця та виплату належної їй заробітної плати в повному об’ємі.

Також БЮТ домагатиметься збільшення розміру державної допомоги матерям при народженні першої дитини до 12 тисяч гривень, другої дитини – до 25 тисяч гривень і третьої – до 50 тисяч гривень і сприятиме спрощенню процедури отримання зазначених коштів.

Крім того, у зобов’язання БЮТ міститься пункт про збільшення щомісячної допомоги по догляду за дитиною віком до трьох до 500 гривень на місяць.