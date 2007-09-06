Блок Литвина напрацьовує власний проект бюджету на 2008 рік
Про це повідомив керівник виборчого штабу
Виборчий Блок Литвина завершує роботу над підготовкою власного проект Державного бюджету України на 2008 рік. Про це повідомив в інтерв’ю журналістам голова Міжнародного економічного комітету, керівник виборчого штабу Блоку Литвина Ігор ШАРОВ.
Як повідомили УНІАН у прес-службі І.ШАРОВА, за його словами, в бюджеті пропонується з наступного року встановити мінімальну погодинну оплату праці на рівні не нижче від 25 гривень. «При цьому, ми наполягаємо на тому, щоб підняти частку оплати праці у виробничій сфері з 8 до 30% від собівартості продукції, а працівників бюджетної сфери прирівняти до статусу держслужбовців», – заявив І.ШАРОВ.
«У парламенті фракція Блоку Литвина буде переконувати народних депутатів і членів уряду, що нинішній держбюджет є несправедливим і безперспективним для підвищення життєвого рівня людей»,- сказав він. За словами І.ШАРОВА, за останні два роки влада виділила “вдвічі більше грошей на державне управління ніж, наприклад, на підтримку економіки».
І.ШАРОВ зазначив, що в ситуації, коли доходи держбюджету в 2008 році, за прогнозами уряду України, перевищать майже на 20% доходи держбюджету на 2007 рік, “саме час безболісно ввести нові принципи розподілу бюджетних коштів між центром і регіонами, залишаючи на місцях 60%”.