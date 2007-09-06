Блок Литвина напрацьовує власний проект бюджету на 2008 рік

Виборчий Блок Литвина завершує роботу над підготовкою власного проект Державного бюджету України на 2008 рік. Про це повідомив в інтерв’ю журналістам голова Міжнародного економічного комітету, керівник виборчого штабу Блоку Литвина Ігор ШАРОВ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі І.ШАРОВА, за його словами, в бюджеті пропонується з наступного року встановити мінімальну погодинну оплату праці на рівні не нижче від 25 гривень. «При цьому, ми наполягаємо на тому, щоб підняти частку оплати праці у виробничій сфері з 8 до 30% від собівартості продукції, а працівників бюджетної сфери прирівняти до статусу держслужбовців», – заявив І.ШАРОВ.

«У парламенті фракція Блоку Литвина буде переконувати народних депутатів і членів уряду, що нинішній держбюджет є несправедливим і безперспективним для підвищення життєвого рівня людей»,- сказав він. За словами І.ШАРОВА, за останні два роки влада виділила “вдвічі більше грошей на державне управління ніж, наприклад, на підтримку економіки».

І.ШАРОВ зазначив, що в ситуації, коли доходи держбюджету в 2008 році, за прогнозами уряду України, перевищать майже на 20% доходи держбюджету на 2007 рік, “саме час безболісно ввести нові принципи розподілу бюджетних коштів між центром і регіонами, залишаючи на місцях 60%”.