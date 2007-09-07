Голова Конституційного суду запевнив посла США, що все буде OK

Голова Конституційного Суду України Андрій СТРИЖАК під час зустрічі з Надзвичайним і Повноважним Послом США в Україні Вільямом ТЕЙЛОРОМ запевнив дипломата, що КС здатний приймати рішення, навіть працюючи в неповному складі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Конституційного суду України, співрозмовники обговорили різні аспекти діяльності єдиного в Україні органу конституційної юрисдикції, який цього року був поставлений в досить важкі умови. Але, як наголосив А.СТРИЖАК, “Суд довів, що він здатний приймати рішення, навіть працюючи в неповному складі. Про це свідчать, зокрема, 6 оприлюднених рішень, майже сто процесуальних ухвал”.

Співрозмовники також висловили спільну думку, що потрібно докласти зусиль, щоб відновити повагу до Конституційного Суду, який неодноразово намагалися скомпрометувати. При цьому А.СТРИЖАК висловив жаль з приводу того, що “не всі наші політики виявилися готові до того, щоб усвідомити - рішення Конституційного Суду є обов’язковими до виконання на території України, остаточними, і не можуть бути оскаржені”.

Відповідаючи на запитання В.ТЕЙЛОРА, чи будуть конституційні подання Президента України та народних депутатів України щодо окремих положень Закону України «Про вибори народних депутатів України» розглянуті у формі невідкладного конституційного провадження, А.СТРИЖАК зазначив, що це залежатиме від того, яке приймуть рішення судді, оскільки це компетенція Конституційного Суду, а не голови КСУ.

Співрозмовники також торкнулися теми реформування судової системи в Україні, яке, на думку Посла Сполучених Штатів, ще не стало пріоритетною справою.

В.ТЕЙЛОР висловив сподівання, що діяльність Конституційного Суду буде плідною і корисною для українського суспільства.