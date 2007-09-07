Сервер ЦВК працюватиме ”як завжди”

Заступник голови Центральної виборчої комісії Андрій МАГЕРА вважає, що що сервер ЦВК при підрахунку голосів виборців функціонуватиме нормально.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам у Києві.

«На сьогоднішній день у мене не має жодних застережень щодо функціонування цієї системи», - сказав А.МАГЕРА, додавши, що сервер працює відповідно до встановлених вимог.

Говорячи про функціональне забезпечення роботи серверу, А.МАГЕРА зазначив, що це здійснюватиме управління інформаційного забезпечення ЦВК.

«Нічого нового в порівнянні з минулими виборами (2006 року – УНІАН) задіяно не буде»,- сказав він.

Також А.МАГЕРА висловив думку, що для охорони серверу від зовнішнього втручання, як і на минулих виборах, мають бути залучені фахівці СБУ.