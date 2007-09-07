Партія регіонів вийде на Майдан

7 вересня 2007 року об 11.00 на Майдані Незалежності біля монумента Незалежності за участю народних депутатів України оголосять про старт кампанії з підготовки всеукраїнського референдуму, ініційованого Партією регіонів.

Як повідомляє прес-служба Партії регіонів, цього дня акції зі збору підписів на підтримку проведення всеукраїнського референдуму також розпочнуться у Харкові, Сімферополі, Донецьку, Одесі, Полтаві.

Партія регіонів пропонує громадянам України дати відповіді на три політичні запитання:

1. Чи згодні Ви, щоб державними мовами в Україні були українська і російська мови?

2. Чи згодні Ви, щоб глави районних і обласних державних адміністрацій обиралися громадянами України?

3. Чи згодні Ви, щоб Україна була державою, яка не бере участь у військових блоках?