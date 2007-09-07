Медіа-профспілка вигнала Ганну Герман

Рішення Київської незалежної медіа-профспілки про прийняття до своїх лав кандидата в народні депутати від Партії регіонів Ганни Герман вчора було скасовано Комітетом Незалежної медіа-профспілки України. Про це заявив член комітету Київської незалежної медіа-профспілки, журналіст Андрій Лаврик.

Зокрема, в коментарі висловів Ганни Герман, як повідомляє "Остров ", Андрій Лаврик заявив, що «Ганна Герман може не писати заяву про вихід з Незалежної медіа-профспілки, оскільки не є її членом».

«Вчора, 5 вересня, комітет Незалежної медіа-профспілки України відмінив скандальне рішення КНМП. Почасти Ганна Миколаївна має рацію: рішення НМПУ по членству політиків ухвалювалося «під» неї. Оскільки жоден політик з профспілки до цього не використовував своє членство для «піару». До речі, більшість «помаранчевих» кандидатів у депутати, що входять до профспілки, вже заявили про припинення свого членства», - йде мова у коментарі.

У Незалежній медіа-профспілці України підтвердили інформацію про відміну Комітетом НМПУ рішення Київської профспілки про прийняття Г. Герман у профспілку. Це рішення було назване «чисто процедурним», оскільки при його ухваленні, було порушено статут. Ганні Герман не повідомили про це рішення, оскільки просто технічно не встигли цього зробити.

Крім того, як колишній співробітник газети «Без цензури», Андрій Лаврик заявив, що «версія трудового конфлікту в «БЦ», озвучена Ганною Герман, далека від істини. Ні члени комітету КНМП, ні журналісти газети не одержували від глави Секретаріату Президента або його підлеглих ніяких вказівок. З Віктором Балогою була досягнута усна домовленість, що співробітники газети відмовляться від пікетування з`їзду НСНУ і інших публічних акцій, а він, у свою чергу, чинитиме тиск на інвесторів «БЦ» (загальновідомо, що вони пов`язані з «Нашою Україною»), щоб ті виплатили заборгованість по зарплаті. Гроші надійшли наступного дня. Роль Герман у рішенні цього конфлікту зводилася до безглуздої метушні і виступів на сторінках газети «Сегодня».

«Що стосується наступної фрази Герман: «Як відомо, незалежна медіа-профспілка створювалася "помаранчевими" і під помаранчевих, тому рішення про те, що кандидати в народні депутати повинні вийти з неї, зайвий раз свідчить, що у них ніколи не було демократії, а були тільки розмови про демократію». Я, як член комітету КНМП, пропонуватиму колегам притягнути Ганну Миколаївну до суду. Але після виборів. А то, не дай бог, «демократка» знову побачить переслідування з боку «помаранчевих»», - заявив член комітету Київської незалежної медіа-профспілки Андрій Лаврик.