Партії-учасниці КОД узгодили кандидатів-мажоритарників на Луганщині

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Луганської обласної організації партії "ВО "Батьківщина".

За словами голови Луганської облорганізації партії "ВО "Батьківщина" Ірини Верігіної, цей день став знаковим для опозиції Луганської області. "На Комітеті опору диктатурі представники «Батьківщини», «Фронту Змін», «Свободи», Української народної партії в процесі переговорів дійшли домовленості висувати на кожному мажоритарному окрузі Луганської області єдиного кандидата", - відзначила І.Верігіна.

Вона також повідомила, що кандидатів визначатимуть на основі електоральних перевагу в кожному районі та місті області. "Ми плануємо провести соціологічне дослідження на Луганщині й тим самим визначити список майбутніх мажоритарників від опозиції. Також кожного кандидата чекає істотна внутріпартійна перевірка - персональну відповідальність за кожного нестимуть керівники обласних організацій партій. Опозиційні кандидати будуть лише партійцями з великим досвідом роботи. Тим самим ми хочемо виключити можливість появи нових «тушок». Перемогу на майбутніх парламентських виборах забезпечуватимуть спільні дії всіх опозиційних сил, які увійшли до КОД", - заявила І.Верігіна.

До Комітету опору диктатурі в Луганській області входять партії ВО «Батьківщина», «Фронт Змін», партія «Реформи і порядок», Українська народна партія, ВО «Свобода», Народний Рух України, партії «За Україну!», «Наша Україна», Європейська партія України, «Народна Самооборона», а також Об'єднання вільних профспілок Луганської області та інші представники громадських організацій.